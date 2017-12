Incidente sulla via Tuscolana: donna muore dopo investimento

Incidente mortale stanotte alla Romanina dove una donna di 37 anni è deceduta dopo essere stata investita sulla via Tuscolana. Per Emanuela Croitoru, cittadina romena classe 1980, non c'è stato nulla da fare. A colpirla un furgoncino, con il conducente fermatosi a prestare i primi soccorsi. L'investimento è avvenuto intorno alle 4:00 della notte fra l'8 ed il 9 dicembre.

Investimento mortale sulla Tuscolana

In particolare l'investimento è avvenuto all'altezza dell'incrocio fra la via Tuscolana e via Biagio Petrocelli. A colpire Emanuela Croitoru un Fiat Doblò condotto da un cittadino albanese. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Donna morta investita alla Romanina

Sottoposto ai test su alcol e droga il conducente del Doblò, la salma della 37enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata. Disposta l'autopsia.