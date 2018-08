Incidente sulla via Tuscolana: investita da un'auto, morta una donna

Ancora morti sulle strade dell'Urbe. L'investimento è avvenuto nella serata di giovedì 2 agosto sulla via Tuscolana. A perdere la vita dopo essere stata colpita da un'auto una donna italiana di 64 anni. Per lei non c'è stato niente da fare.

Investimento mortale via Tuscolana

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 22:30, all'altezza del civico 262 in direzione fuori Roma. Ad investire la donna nata nel 1954 un'auto condotta da un uomo italiano di 46 anni. Colpita dalla Toyota Yaris per la 64enne non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente sulla via Tuscolana

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. La salma della donna è stata trasferita al Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Accertamenti di rito su alcol e droga per il conducente della vettura, accompagnato nel medesimo nosocomio universitario di viale Oxford.