Incidente via Trionfale: travolto da un'auto mentre attraversa la strada, morto 14enne

Investimento mortale ad Ottavia dove un ragazzo di 14 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di venerdì 19 gennaio sulla via Trionfale, altezza civico 11229. Per Mateusz Borucinski, da tutti conosciuto come Matteo, giovane italiano di origini polacche, non c'è stato nulla da fare, è morto dopo il trasporto d'urgenza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Investimento mortale ad Ottavia

Ad investire il ragazzo una Fiat Punto condotta da un uomo di 72 anni. In particolare l'incidente è avvenuto intorno alle 21:00 nel tratto di via Trionfale compreso fra la stazione di Ottavia e via di Casal del Marmo. Travolto dall'utilitaria italiana mentre attraversava la strada, Matteo Borucinski è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti dove è poi morto a cause delle gravi ferite riportate in seguito all'investimento.

Incidente mortale sulla via Trionfale

Ferito anche il 72enne alla guida della Punto, accompagnato dal 118 all'ospedale San Filippo Neri. Da accertare la dinamica dell'investimento mortale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale con l'ausilio dei vigili urbani del XV Cassia.