Perde controllo dell'autocarro e finisce fuori strada: morto un uomo

Incidente mortale oggi, lunedì 10 dicembre, a Roma. Un uomo di 58 anni, alla guida di un autocarro, per cause ancora da determinare, ha perso il controllo del mezzo e, una volta uscito fuori strada, si è schiantato contro una recinzione. Il conducente è morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 190 di via di Tragliatella tra il Comune di Fiumicino e il XIV Municipio di Roma. Sul posto la Polizia Locale con il gruppo Montemario, per i rilievi scientifici ed il personale medico che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della vittima 58enne. Il mezzo, che trasportava sabbia, è stato posto sotto sequestro come da prassi. L'autopsia determinerà le cause del decesso.