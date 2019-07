Incidente sulla Tiburtina: moto si scontra con autocarro, muore giovane centauro

Incidente mortale sulla via Tiburtina. A perdere la vita Marco Toscano, un motociclista di 27 anni. La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 20:00 di mercoledì 3 luglio nella zona industriale della strada consolare, direzione Tivoli. Per il giovane centauro, residente nella zona del Tecnopolo a Settecamini, non c'è stato nulla da fare.

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo i primi accertamenti la moto condotta dal 27enne avrebbe impattato in prossimità del semaforo che si trova all'altezza del civico 1322 con un autocarro. Sbalzato dalla sella della sue due ruote per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Sul posto per rilevare l'incidente stradale sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale. In ausulio ai poliziotti per la viabiltà sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e la Polizia di Stato.

Appresa la notizia della morte del giovane centauro la sua bacheca facebook è divenuta nel volgere di poche ore luogo di ricordo e dolore. Tanti i post: "Ieri sera, mi mostrarvi felice le foto che ti avevano scattato a Vallelunga - scrive Micol Durante -. Ancora non riesco a crederci". Ed ancora: "Ieri hai pubblicato questa foto - scrive Noemi Alessandro come commento all'ultima immagine postata da Marco Toscano sulla sua bacheca social -. E dopo poco l'accaduto. Condoglianze alla famiglia. Riposa in pace Marco".