Incidente sulla via Tiburtina: investito da un tir, morto un ciclista

Incidente mortale sulla via Tiburtina. È accaduto intorno alle 14:00 di venerdì 17 maggio, a perdere la vita un ciclista, investito da un Tir all'altezza del chilometro 12 della SR5. Per il pedalatore non c'è stato nulla da fare.

In particolare l'investimento è avvenuto in direzione Centro, prima del ponte dell'A90, altezza via Sant'Alessandro svincolo 13 del GRA, nella zona industriale della periferia nord est della Capitale. Qui un ciclista è stato investito da un mezzo pesante condotto da un uomo di 55 anni. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di tre volanti della Polizia di Stato, quelli del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118.

Inutili i soccorsi, per il ciclista non c'è stato nulla da fare, i soccorritori, dopo averlo estratto da sotto il camion, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Da accertare la dinamica del sinistro, il camionista è stato accompagnato all'ospedale Sandro Pertini dove è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga.

Per consentire i rilievi scientifici e l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere la rampa di accesso del Grande Raccordo Anulare in direzione via Nomentana. Pesanti le ripercussioni al traffico, con auto bloccate dall'altezza di Settecamini sino al ponte dell'A90. Ripercussioni anche nel senso di marcia opposto della via Tiburtina, con code per curiosi da Tor Cervara al Raccordo Anulare.