Incidente ad Ostia: investito da un'auto, morto un uomo

Incidente mortale ad Ostia. E' accaduto stanotte in via Tancredi Chiaraluce dove un pedone è stato investito da un'auto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'investimento è avvenuto intorno alle 23:30 del 12 novembre mentre la vettura viaggiava in direzione della via del Mare. Un centinaio di metri prima del depuratore l'incidente. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti dei gruppi GPIT e IX Eur della Polizia Locale di Roma Capitale.

Constatato il decesso dell'uomo di circa 50 anni, lo stesso, privo di documenti, non è stato ancora identificato. Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente della Nissan Micra coinvolta nel sinistro, un 29enne.

Da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici i vigili urbani intervenuti in via Chiaraluce.