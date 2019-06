Perde controllo dello scooter e finisce fuori strada: morto un giovane

Un ragazzo di 25 anni, residente a Ladispoli, è morto dopo un incidente stradale autonomo avvenuto in via Settevene Palo, a Cerveteri, nei pressi dello svincolo della Roma-Civitavecchia.

E' accaduto nella notte tra il 2 e il 3 giugno. A dare l'allarme alcuni passanti che avevano notato uno scooter fuori strada. Da lì la chiamata al 118 e ai Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, quindi la macabra scoperta.

Il personale sanitario è giunto sul posto intorno alle 3 del mattino. Il giovane, un ragazzo di origini romene ma da anni residente sul litorale laziale, era a bordo sul suo Honda Sh quando, per motivi da appurare, ha perso il controllo del mezzo nei pressi di un chiosco situato in via Settevene Palo. Il ragazzo prima di morire avrebbe chiamato i parenti per avvisarli che sarebbe rientrato a casa, poi la tragedia.