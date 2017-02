Incidente a Gregna Sant'Andrea: scontro tra suv e furgone, morto 90enne

Tragedia oggi 13 febbraio a Roma per un incidente mortale avvenuto in zona Gregna Sant'Andrea. Un uomo di 90 anni, G.C. le sue iniziali, è morto a causa di un sinistro avvenuto in via Ranuccio Bianchi Bandinelli, a pochi metri dalla discoteca Palacavicchi.

L'impatto è avvenuto alle 18:45 circa. Nell'incidente sono state coinvolti un suv Ford Kuga e un autocarro Iveco. Allertati, sul posto, sono immediatamente accorsi gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso e i sanitari del 118. G.C., gravemente ferito, è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata. I medici hanno fatto il possibile ma per il 90enne non c'è stato nulla da fare ed morto poco dopo.