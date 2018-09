Via Prenestina: cade dallo scooter e viene investito da un'auto, morto un 46enne

Incidente mortale oggi 13 settembre a Roma. E' successo in via Prenestina, all'altezza dell'incrocio con via della Tenuta Mistica. Un uomo di 42 anni è morto dopo un sinistro. L'impatto è avvenuto tra una Fiat 500 e un scooter Honda intorno alle 15:20 circa. Sul posto, allertati, gli agenti del gruppo Casilino della Polizia Locale con cinque pattuglie.

Le indagini della Polizia Locale

Secondo i primi riscontri dei rilievi scientifici della Polizia Locale, l'uomo alla guida dello scooter, per motivi ancora da appurare, ha perso il controllo del mezzo, invadendo l'opposta corsia di marcia e cadendo sull'asfalto. Il 53enne alla guida Fiat 500, che si stava dirigendo verso il Raccordo Anulare, non è riuscito a completare la frenata in tempo investendo lo scooterista. Una tragica fatalità.

Via Prenestia: 42enne morto sul colpo

Immediati i soccorsi del 118 chiamati proprio dal 53enne. Il 42enne a bordo della scooter Honda, però, è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. Da determinare le esatte cause dell'incidente mortale. Lo scooterista potrebbe aver perso il controllo del ciclomotore o perché ha incontrato un ostacolo o per un malore, secondo i primi rapporti della Polizia Locale.

La strada è stata temporaneamente chiusa, per i rilievi e la gestione del traffico, tra via Emilio Longoni e via di Tor Sapienza. Come da prassi i veicoli sono stati sequestrati.