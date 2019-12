Incidente a Tor de Schiavi, furgoncino investe pedone: morto un anziano

Tragedia a Roma dove nel tardo pomeriggio del 9 dicembre, si è verificato un incidente mortale. A perdere la vita un uomo di 77 anni, investito da un furgoncino Fiat Ducato condotto da un uomo di 62 anni.

I fatti si sono verificati in via Prenestina, all'altezza dell'incrocio con via Tor de Schiavi intorno alle 19:20. Il conducente del mezzo, fermo dopo il sinistro, ha chiamato subito i soccorsi.

Sul posto gli agenti del gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi scientifici del caso, e i sanitari del 118 che hanno portato in prognosi riservata al Sandro Pertini l'anziano di 77 anni.

I gravi traumi riportati, tuttavia, due ore dopo l'investimento hanno decretato la morte del pedone. Troppo gravi le ferite causate dall'impatto con il Fiat Ducato. Il conducente della vettura, come da prassi, è stato sottoposto ai test di alcol e droga: gli esiti degli esami eseguiti al Vannini sono stati negativi.