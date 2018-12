Incidente mortale sulla Pontina a Pomezia, uomo travolto e ucciso da un'auto

Tragedia sulla strada alla vigilia di Natale. Un uomo è stato travolto e ucciso ieri sera sulla Pontina, all'altezza del chilometro 27+400, nel territorio di Pomezia, sulla corsia in direzione Roma. Il fatto è accaduto intorno alle 20. A segnalare il cadavere sono stati alcuni automobilisti che percorrevano la strada verso la Capitale.

Il tratto indicato nelle segnalazioni è stato quindi raggiunto dalle pattuglie della polizia stradale di Aprilia, guidate dal comandante Massimiliano Corradini. L'uomo, come hanno spiegato i soccorritori, era irriconoscibile. Ha un'eta apparente tra i 50 e i 60 anni, ma non è stato ancora possibile identificarlo perché non aveva documenti con sé.

Secondo le prime informazioni, sembra che l'auto che lo ha travolto non si sia fermata, ma poco dopo il conducente si è costituito. (da Latinatoday)