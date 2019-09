Incidente in via Pineta Sacchetti, scontro tra auto e due scooter: morto un uomo

Tragedia a Roma dove, in via della Pineta Sacchetti, un uomo è morto a causa di un incidente stradale nel quartiere di Torrevecchia. E' accaduto lunedì 9 settembre intorno alle 9 circa. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda e due scooter, un Honda Sh e uno di marca Bmw.

Nell'impatto l'uomo alla guida dell'Honda Sh è stato disarcionato, cadendo sull'asfalto: per il 40enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti del Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e la gestione della viabilità.

Le linee di bus 49 e 446 sono state fatte deviare su via del Forte Braschi, via Mattia Battistini e via Bonifazi. Deviata anche la linea 980: in entrambe le direzioni devia su via Mattia Battistini, via del Forte Braschi e quindi torna su via della Pineta Sacchetti.