Incidente via Pineta Sacchetti: si scontrano auto e scooter, muore un 17enne

Ancora una giovane vita spezzata sulle strade di Roma. Incidente con esito mortale questa mattina in via della Pineta Sacchetti, dove un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto mentre era in sella ad uno scooter. La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 9:00, all'altezza dell'intersezione con via di Villa Maggiorani. Di fronte al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Nonostate il trasporto d'urgenza nel vicino nosocomio universitario il giovane è poi deceduto.

Incidente mortale via della Pineta Sacchetti

Tutta da accertare la dinamica che ha determinato l'incidente stradale. Lo stesso ha coinvolto una Renault Clio e l'Aprilia con a bordo il minorenne. Secondo quanto si apprende a seguito dello scontro con la vettura il 17enne avrebbe urtato contro un palo. Trasportato al Gemelli è poi deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente mortale 28 aprile 2018

Per consentire i soccorsi e i rilievi si sono registrati dei rallentamenti alla normale circolazione nel tratto di via della Pineta Sacchetti dove è avvenuto il sinistro