Incidente a La Rustica: perde controllo dello scooter e finisce contro auto in sosta, morto 48enne

Incidente mortale a La Rustica. A perdere la vita uno scooterista italiano di 48 anni. La tragedia stradale nella prima serata di domenica all'altezza del civico 42 di via Naide.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti nella strada della periferia nord est della Capitale intorno alle 20:00 del 12 gennaio, la vittima viaggiava a bordo di uno scooter, un Honda Forza, quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote. Poi lo schianto contro un'auto in sosta, una Renault Megane.

Allertati i soccorritori il personale dell'ambulanza del 118 intervenuto sul posto nulla ha potuto se non constatare il decesso dello scooterista di 48 anni. Da accertare le cause, fra le ipotesi non si esclude quella del possible malore precedente alla perdita di controllo dello scooter.

Effettuati i rilievi scientifici i 'caschi bianchi' stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La salma del 48enne è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.