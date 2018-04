Incidente a Castelverde: perde controllo dell'auto e finisce fuori strada, morto 21enne

Incidente mortale a Castelverde. E' accaduto intorno alle 5:00 di questa mattina su via Massa di San Giuliano. A perdere la vita un ragazzo romano di 21 anni, deceduto dopo aver perso il controllo della vettura ed essere finito fuori strada. La vettura ha poi impattato violentemente contro una colonnina in muratura. Per il giovane alla guida di una Fiat 500 non c'è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale a Castelverde

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 226 di via Massa di San Giuliano, strada principale del quartiere che collega la via Polense con via di Lunghezzina. Tutta da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto. Secondo i primi accertamenti nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Incidente mortale via Massa di San Giuliano

Sul posto anche l'ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi e lo svolgimento dei rilievi scientifici il tratto di via Massa di San Giuliano dove è avvenuto l'incidente stradale è stato interessato da un senso unico alternato. Inevitabili le code, andatesi a formare con il passare delle ore con traffico fortemente rallentato fra via Alanno e via Miglianico.