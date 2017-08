Incidente in via di Malafede: auto finisce contro un muro e un palo, un morto

Incidente mortale oggi 21 agosto in via di Malafede, all'altezza del quartiere Giardino di Roma. E' successo intorno alle 16 circa. Un uomo di 41 anni, a bordo della sua Renault Clio, per cause ancora da accertare all'incrocio tra via di Malafede e via Marcello Mastroianni ha sbandato finendo prima contro un muro e quindi contro un palo della Telecom.

Allertati, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate. Il 41enne è stato trasportato con urgenza al Sant'Eugenio ma è deceduto al suo arrivo presso il nosocomio romano.

#Roma causa incidente grave Difficoltà di circolazione su Via di Malafede tra Via Nora Ricci e Via Marcello Mastroianni. #luceverde pic.twitter.com/5XplFnRSHA — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 21 agosto 2017

Saranno le indagini del X Gruppo Mare a far chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore alla guida. Sarà l'autopsia a determinare l'esatta causa del decesso.