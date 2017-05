Incidente in via della Magliana: scontro auto-scooter, un morto. Coinvolto autobus Atac

Drammatico incidente stradale oggi 2 maggio in via della Magliana 130. Intorno alle 11:30 circa una carambola mortale ha visto coinvolte un'auto, uno scooter e un autobus Atac. Fatale l'impatto per lo scooterista morto sul colpo a cause delle gravi ferite riportate.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XI Gruppo Marconi. I vigili, per permettere i rilievi del caso, hanno chiuso la strada nel tratto che va da via Luigi Rava a via Caprese. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.