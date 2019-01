Via Laurentina: moto si scontra con un'auto, morto un uomo

Incidente mortale oggi 4 gennaio, in via Laurentina, all'altezza del chilometro 13,500, a Roma. L'impatto tra un'auto e una moto è avvenuto in corrispondenza della rotatoria del cimitero Laurentino. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale con il gruppo intervento Eur e il personale medico del 118 con il supporto dell'eliambulanza.

Secondo una prima ricostruzione a seguito dell'incidente, la cui dinamica esatta è ancora tutta da appurare, il conducente della moto, di 57 anni, è stato investito dall'auto. La Polizia Locale, dopo aver effettuato i rilievi scientifici del caso, ha sequestrato i mezzi come da prassi. Sempre oggi, questa volta in via Cristoforo Colombo, un altro incidente mortale (qui la notizia).