Perde controllo della moto e si scontra con un'auto: morto un uomo

E' morto sul colpo un uomo di 37 anni di Ardea. Troppo gravi le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 giugno ad Ariccia. La vittima a bordo della sua moto era in via del Ginestreto quando è avvenuta la tragedia. La salma è stata portata al Policlinico di Tor Vergata di Roma per l'autopsia.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri giunti sul posto, M. M., queste le iniziali del 37enne, ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato sull'asfalto finendo contro una Opel Zafira che arrivava dalla corsia opposta.

I carabinieri della stazione di Nemi, sul posto insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Velletri, hanno ascoltato il 39enne romeno al volante della macchina, fermatosi a prestare i primi soccorsi: non ha potuto evitare l'impatto violento con la vittima. L'uomo è risultato negativo agli accertamenti tossicologici