Incidente a San Giovanni: scontro tra auto e scooter, morto un uomo

Tragedia nella serata di mercoledì 24 aprile a Roma. Un uomo di 64 anni è morto a seguito di un incidente stradale in zona San Giovanni. E' successo intorno alle 20:30 circa all'incrocio tra via Gallia e via Licia. Nel sinistro, la cui dinamica è ancora da appurare, sono rimasti coinvolti una Fiat punto e uno scooter.

A seuguito del violento impatto il 64enne ferito è stato portat stato trasportato, in prognosi riservata, al San Giovanni dove poi è deceduto nella notte. Sul posto, per i rilievi scientifici e le indagini del caso gli agenti del VII gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Un altro incidente, nella notte tra il 24 e il 25 aprile, si è verificato poco prima delle 2:30, in via di Villa Zingone 16, uno scooter Yamaha e una Nissan Almera si sono scontrate per causa ancora da appurare. Sul posto la Polizia Locale ed il personale del 118.

Il conducente dello scooter, di 23 anni, è stato trasportato al San Camillo in codice rosso. E' in gravi condizioni. Per i rilievi scientifici, sul posto, le pattuglie del XII Gruppo Monteverde e una del XI Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro.