Incidente in via Flaminia: investito da un'auto, anziano morto

Un uomo di 83 anni è morto investito su via Flaminia. E' successo giovedì 26 luglio, alle 20:45 circa. L'anziano stava camminando all'altezza della stazione di Sacrofano quando, per cause ancora da appurare, una Opel Zafira condotta da una donna lo ha centrato in pieno.

L'auto, con il parabrezza rotto, si è fermata sul luogo dell'incidente per prestare i primi soccorsi. Sul posto il 118 ma per l'83enne non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto la Polizia e gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici.

La salma dell'83enne è stata portata all'ospedale Gemelli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Come da prassi l'auto della donna è stata sequestrata e la conducente sottoposta ai test di alcol e droga.