Collatino: si schianta dopo uscita dell'A24, morto 79enne. Grave la moglie

Dramma questa mattina alle 6 in via Giuseppe Antonio Andriulli dove un uomo di 79 anni è morto a causa di un incidente stradale in zona Verderocca. L'anziano, a bordo della sua Ford Fiesta, probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un muretto subito dopo l'uscita del tunnel della A24 in direzione Tiburtina Roma Centro, in zona via Filippo Fiorentini.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per dirigere il traffico, la Polizia Stradale per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che hanno appurato il decesso dell'uomo, morto sul colpo, e medicato la moglie in auto con il 79enne e trasportata in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini.