Incidente a Romanina: scontro tra auto, morta una mamma. Grave la figlia

Tragedia stradale alla Romanina dove in seguito ad un incidente è morta una donna ed è rimasta gravemente ferita la figlia che viaggiava in auto con lei. Il sinistro ha coinvolto due vetture ed è avvenuto poco dopo le 7:00 di mercoledì 13 novembre.

L'incidente stradale è avvenuto in via Eugenio Florian, altezza incrocio con via del Ponte delle Sette Miglia. Qui due vetture, una Toyota Yaris ed una Matiz, si sono scontrate per cause in via di accertamento. Uno scontro frontale-laterale, ad avere la peggio madre e figlia di 46 e 14 anni, che si trovavano a bordo della Matiz.

Allertati i soccorritori per la 46enne non c'è stato nulla da fare, ferita gravemente la figlia, è stata affidata alle cure del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini.

Resta da accertare la dinamica del sinistro, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto.