Incidente a San Giovanni: investito da automedica, morto un uomo

Incidente mortale oggi 17 febbraio, in via Emanuele Filiberto la strada tra San Giovanni e l'Esquilino. Un uomo di 52 anni è stato investito da un'automedica, all'altezza del civico 178, ed morto sul colpo. E' successo intorno alle 12 circa. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per i rilievi scientifici, supportati dalla Polizia di Stato per la viabilità.

Ancora da determinare le cause dell'investimento e se l'automedica stessa usando o meno segnali acustici e luminosi. L'uomo investito è morto sul colpo. La strada, per i rilievi del caso, è chiusa tra via Biancamano e via Ludovico di Savoia. La linea 3, in direzione di Trastevere, viene deviata verso piazza di Porta Maggiore, via Napoleone III, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto, viale Manzoni, via Labicana.

Oltre al tram 3 sono deviate anche le linee di bus 51, 360 e 590. La 51, da piazza di Porta San Giovanni devia in piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana e via Labicana; i bus di 360 e 590, verso piazza delle Muse e piazza Risorgimento, da piazza di Porta San Giovanni deviano in piazza San Giovanni in Laterano, via Merulana e piazza di Santa Maria Maggiore. La strada chiusa è stata riaperta alle 15.