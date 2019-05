Incidente in via di Decima: ha un malore alla guida e si scontra con due auto, morto un uomo

Tragedia in via di Decima, a Roma, dove un uomo di 63 anni è morto. E' successo intorno alle 11:50 di oggi, martedì 7 maggio, all'altezza del civico 21. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha accusato un malore alla guida di una Smart forTwo, perso il controllo della sua vettura, per poi scontrarsi contro altre due auto, una Nissan micra e una Ford Ka.

Per permettere i soccorsi e i rilievi scientifici del caso, la Polizia Locale ha temporaneamente chiuso via di Decima all'altezza di viale Camillo Sabatini con provenienza da via Ostiense e direzione via Cristoforo Colombo.

Per la durata delle operazioni le linea bus 778 è stata deviata da via dell' Oceano Indiano proseguendo su via Sabbatini, via Fiume Bianco, via della Grande Muraglia e via della Costellazione.