Incidente in via di Boccea: morto uno scooterista

Ancora un incidente mortale a Roma. Questa volta il tragico sinistro è avvenuto in via di Boccea, all'altezza dell'incrocio con via Casal del Marmo nella zona tra Casalotti e Boccea. Un uomo di 61 anni a bordo del suo scooter Honda è morto sul colpo.

Da determinare l'esatta dinamica del sinistro mortale con le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenute alle 9.00 in via Boccea, sul posto per i rilievi scientifici e la gestione della viabilità. I caschi bianchi sono al lavoro anche per capire se si tratta di un incidente autonomo o, come sembra, siano coinvolti altri veicoli.

Una vittima della strada che aggrava il bilancio già severo di quest'anno. Dall'1 gennaio al 27 novembre 2019 sono avvenuti, su tutto il territorio del Comune, dentro e fuori dal Grande Raccordo Anulare (escludendo lo stesso), ventisettemila incidenti con feriti, 111 vittime della strada, 12.568 feriti con 184 refertati nei vari nosocomi con prognosi gravi.