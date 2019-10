Incidente a La Storta, morto un motociclista: si indaga sulla dinamica

Tragedia a Roma nord dove un uomo è morto a causa di un incidente stradale. E' avvenuto intorno alle 19 circa di mercoledì 2 ottobre, in via della Storta, a circa un chilometro da via Cassia, all'altezza della Marina Militare. Sul posto cinque pattuglie dalla Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi scientifici e il personale medico del 118.

A perdere la vita un uomo a bordo della sua moto Ducati, deceduto sul colpo. Per permettere le indagini la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e i bus della linea 031 sono stati deviati. Saranno quindi gli agenti del Gruppo Monte Mario a determinare le esatte cause del sinistro mortale e se ci sia anche il coinvolgimento di altri veicoli.