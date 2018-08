Incidente sulla via del Mare: scontro auto-scooter, muore un 49enne

Lo hanno provato a rianimare ma per lui non c'è stato nulla da fare. Incidente stradale con esito mortale questa mattina sulla via del Mare dove un uomo di 49 anni è deceduto in seguito all'impatto fra la Yamaha che stava conducendo ed un'auto, una Volkswagen Golf. Lo scontro è avvenuto intorno alle 8:15 di mercoledì 1 agosto all'altezza dell'incrocio con via Castel Fusano, nella zona di Ostia Antica (km 22.900). Alla guida dell'auto una donna di 56 anni, rimasta ferita e trasportata dall'ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia.

Incidente mortale via del Mare

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente mortale, sulla quale stanno svolgendo i rilievi scientifici gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto. Per consentire i soccorsi la via del Mare è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dal semaforo di Ostia Antica al tunnel di Acilia. Terminati i rilievi la via del Mare è stata riaperta intorno alle 12:10.

Traffico bloccato sulla via del Mare

Inevitabili i risentimenti alla circolazione stradale, con auto ferme nel traffico fra via di Castel Fusano e via del Fosso di Dragoncello.