Incidente all'Eur, auto si ribalta sulla Colombo: morto 21enne. Illesi altri 4 suoi amici

Un ragazzo di 21 anni è morto a causa di un incidente stradale nel quartiere dell'Eur di Roma. La tragedia è avvenuta alle prime ore di sabato 5 ottobre, intorno alle 1:35 circa. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale ed i sanitari del 118. Il giovane, purtroppo, è deceduto sul colpo.

Il fatto è accaduto a via Cristoforo Colombo 581. Secondo una ricostruzione degli agenti del Gruppo di Monteverde, cinque ragazzi, tutti tra i 20 e i 22 anni, marciavano a bordo di una Chevrolet Matiz quando, per cause da accertare, si sono ribaltati. Dei cinque, tre donne e due uomini, uno dei passeggeri seduto al sedile posteriore è morto.

Il 21enne ha così perso la vita. Illesi gli altri suoi quattro amici: hanno riportato qualche lieve ferita. La salma del ragazzo è stata portata a Tor Vergata. La Polizia Locale di Roma Capitale ha specificato che "non sono presenti buche o avvallamenti sul luogo dell'incidente mortale".