Incidente in via Cilicia: perde controllo dello scooter, morto un uomo. Il mezzo era rubato

Incidente mortale a Roma, sabato 29 settembre. E' successo in via Cilicia 55, nella zona dell'Appio Latino, intorno alle 19. Un uomo, a bordo di uno scooter Honda 125, stava percorrendo la strada in direzione San Giovanni quando, per cause ancora da appurare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un guard rail per poi cadere sull'asfalto.

Immediati i soccorsi. Il conducente è stato trasportato all'ospedale San Giovanni ed è deceduto poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti del Gruppo Appio della Polizia Locale che hanno trovato lo scooter a circa 100 metri dal punto di impato.

Secondo i primi riscontri, il mezzo Honda era stato rubato in zona Testaccio, risulta infatti una denuncia presentata proprio nella giornata di sabato dai proprietari dello scooter ai Carabinieri. Ancora ignare le generalità dell'uomo, trovato infatti privo di documenti. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia.