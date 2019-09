Incidente a Finocchio, perde controllo dello scooter e finisce contro un palo: morto 26enne

Incidente mortale nella zona di Finocchio. La tragedia è avvenuta la serata del 12 settembre, alle 22:55 circa, in via Casilina, all'altezza del civico 1830. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, con gli Gruppo Tiburtino, per rilievi scientifici e la gestione del traffico e il personale del 118.

Secondo quanto si è appreso un ragazzo di 26 anni ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro un palo. Nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Il giovane, a causa del violento impatto, è morto sul colpo. Il corpo è stato trasportao al Policlinico di Tor Vergata. Nella giornata di giovedì 12 settembre, a Roma, sono morte altre due persone in altrettanti incidenti stradali.