Incidente mortale sulla via Casilina: muore una 83enne, grave il marito

Due incidenti mortali nel volgere di poco tempo sulla stessa strada, la via Casilina. E' il tragico bollettino della notte tra sabato e domenica dove due persone hanno perso la vita in altrettanti sinistri, il primo in zona Finocchio e l'altro a Borghesiana, quartieri confinanti della periferia est della Capitale. A Borghesiana a perdere la vita è stata una donna di 83 anni, deceduta dopo il trasporto d'urgenza al Policlinico Tor Vergata. In auto con lei il marito, un 85enne, trasportato in codice rosso allo stesso nosocomio universitario dove poi è morta la moglie. Lo scontro poco dopo le 4:30, all'altezza del civico 1805 della via Casilina. Sul posto per i rilievi gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.

MORTALE A FINOCCHIO - L'incidente mortale si è verificato subito dopo un altro scontro dalle tragiche conseguenze, verificatosi poco prima sempre sulla via Casilina, ma in zona Finocchio. Ad impattare per cause in via di accertamento all'altezza dell'incrocio con via Casale del Finocchio, due vetture, con uno dei conducenti deceduto a causa dei gravi traumi riportati ed una donna trasportata in codice rosso dall'ambulanza del 118 sempre al Ptv di viale Oxford. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale stanno svolgendo accertamenti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.