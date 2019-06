Incidente a Casal del Marmo: scontro tra scooter e auto, un morto

Incidente mortale oggi, 6 giugno, in via Casal del Marmo, a Roma, nella strada che porta in direzione Boccea. Sul posto, allertate, sono accorse quattro pattuglie della Polizia Locale ed il personale medico del 118.

A scontrarsi, per cause ancora da appurare, una Volkswagen Passat e un T-Max. Il conducente dello scooter, un uomo di 37 anni, caduto dal due ruote dopo l’impatto, ha riportato ferite gravi e, poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione, è morto.

Per permettere i rilievi scientifici del caso, gli agenti del Gruppo Monte Mario hanno chiuso temporaneamente via Casal Del Marmo deviando anche gli autobus. La salma del 37enne sarà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.