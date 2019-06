Incidente in via Casal del Marmo: scontro auto-scooter morto 42enne

Incidente mortale sulle strade di Roma. E' accaduto in via Casal del Marmo, a perdere la vita uno scooterista 42enne, dopo che il mezzo a due ruote che stava conducendo ha impattato contro un'auto. La tragedia stradale nel pomeriggio di giovedì.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:00 del 27 giugno all'altezza dell'hotel Selva Candida. Qui l'Honda Sh condotto dal 42enne si è scontrato con una Fiat 500. Rimasto gravementte ferito lo scooterista è stato trasportato d'urgenza dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove è poi deceduto.

Da accertare la dinamica, sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, un 51enne, è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga dopo essere stato trasportato all'ospedale San'Andrea.

Sempre su via Casal del Marmo, lo scorso 6 giugno si era verificato un altro incidente stradale con esito mortale. A perdere la vita Fabrizio Fizzoni, 37 anni, deceduto dopo che il suo scooter Yamaha T-Max si era scontrato con una Volkswagen Passat coinvolgendo anche una terza auto, una Renault Clio.. Per il 37enne non ci fu nulla da fare.