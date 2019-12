Incidente mortale in via di Boccea, si cerca autocarro in fuga. L'appello: "Cerchiamo testimoni"

Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza che puntano in via Boccea 553, all'altezza dell'intersezione con via Casal del Marmo. Saranno gli occhi elettronici che aiuteranno la Polizia Locale di Roma Capitale a far luce sull'incidente mortale avvenuto nella mattinata del 19 dicembre nella strada che collega Boccea con Casalotti. Qui, intorno alle 9, un uomo di 61 anni, in sella al suo scooter Honda 400, ha perso la vita.

Nel frattempo, per rendere più precise le indagini, i caschi bianchi hanno anche lanciato un appello di "ricerca testimoni che possano fornire informazioni" per ricostruire le dinamica.

Incidente mortale in via di Boccea

G.G., queste le iniziali della vittima, secondo quanto si è appreso è morto sul colpo. La salma, su autorizzazione del Pm di turno, è stata portata all'istituto di medicina legale del Gemelli.

Dall'esame autoptico si saprà se l'uomo abbia avuto un malore alla guida o se a determinare il decesso sia stato un impatto (con l'asfalto o con un altro mezzo). Ipotesi che al momento sono al vaglio degli agenti del XIII Gruppo Aurelio, sul luogo del sinistro per i rilievi scientifici e ora titolari degli indagini.

Incidente a Casalotti: indagini della Polizia Locale

Le piste battute sono diverse. Gli investigatori hanno acquisto le immagini delle telecamere degli esercizi commerciali di zona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti che, sulla base di quanto emerso dagli accertamenti finora eseguiti, vedono coinvolto un altro veicolo di grandi dimensioni, probabile autocarro.

Sul tavolo delle ipotesi ci sono diverse piste che vanno dall'eventualità che si tratti di pirata della strada, senza esclude la possibilità che possa trattarsi di un omissione di soccorso.

Di certo c'è che, secondo quanto si è appreso, al momento non ci sarebbero testimoni e così la Polizia Locale ha voluto lanciare un appello. Come chiaro è il fatto che il conducente dell'autocarro non sia rimasto sul luogo dell'incidente.

Ricerca testimoni per incidente mortale in via Boccea

"Ogni elemento utile da parte di eventuali testimoni potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire quanto accaduto", fa sapere il Comando in un nota che poi aggiunge, indicando le modalità con cui ci si può mettere in contatto con i vigili: "Qualora qualcuno fosse in grado di riferire informazioni sull'incidente, anche con contributi foto o video, è pregato di rivolgersi agli uffici della Polizia Locale di via Aurelia 470, contattando i numeri telefonici 06.67697050 oppure 06.67697060, o inviando una mail a seg13aurelio.polizialocale@comune.roma.it. Sarà garantita ogni forma di riservatezza sull'identità dei testimoni".