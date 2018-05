Incidente via di Boccea: si scontrano taxi e scooter, morto un 43enne

Tragedia stradale in via di Boccea dove uno scooterista è morto in seguito ad un incidente che ha coinvolto il mezzo a due ruote che stava conducendo ed un taxi. Lo scontro, violento, davanti l'ingresso di Forte Boccea, al civico 251 della strada che dà nome al quartiere del Municipio Aurelio. Per il conducente dello scooter, un 43enne, non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto a causa dei gravi traumi riportati nel sinistro.

Incidente in via di Boccea

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale, sulla quale hanno svolto i rilievi scientifici gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale. Lo scontro, che ha coinvolto uno scooter Suzuki ed un taxi (Nissan), si è verificato intorno alle 5:45 di martedì 22 maggio all'altezza dell'incrocio con via di Forte Boccea. Morto sul posto il 43enne, per il quale i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale a Forte Boccea

Ferito anche il tassista, un uomo di 46 anni, affidato alle cure del 118 e trasportato in codice rosso dall'ambulanza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Per consentire i rilievi, le operazioni di soccorso e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati si sono registrati dei rallentamenti fra il Grande Raccordo Anulare e largo Gregorio XIII, con traffico particolarmente intenso fra via Mattia Battistini e via Cardinale Oreglia in entrambe le direzioni di marcia.