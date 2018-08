Incidente alla Romanina: investita da un'auto muore dopo trasporto in ospedale

Investimento mortale domenica mattina alla Romanina. La vittima è una donna di 59 anni. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 10:30 del 19 agosto in via Bernardino Alimena, dove la donna di nazionalità scozzese è stata investita da un'auto. In condizioni gravissime la ferita è stata trasportata d'urgenza al Policlicnio Tor Vergata dove è poi deceduta intorno alle 12:20.

Investimento mortale in via Bernardino Alimena

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 13 di via Alimena. Qui una Peugeot 306 condotta da un uomo italiano di 41 anni ha investito la donna per cause ancora in via di accertamento. Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 la ferita è poi spirata al nosocomio universitario.

Incidente alla Romanina

Sul posto per accertare la dinamica sono interventi gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale. Sequestato il veicolo, sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente.