Perde controllo dell'auto sull'Aurelia e finisce contro palo della luce, morto un uomo

E' morto sul colpo un 47enne di Cerveteri in un incidente stradale in via Aurelia, all'altezza della rotatoria di Ladispoli. Il conducente, a bordo di una Fiat Panda, ha perso il controllo dell'auto finendo contro un palo nei pressi della rotatoria.

L'incidente intorno alle 2:30 della notte tra il 20 e il 21 settembre. Il 47enne è morto sul colpo. Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto l'uomo dalle lamiere. Inutili i soccorsi. Rilievi affidati ai Carabinieri di Ladispoli. Da determinare le esatte cause dell'incidente mortale.