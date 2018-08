Incidente via Aurelia: si scontrano auto e moto, 38enne muore sul colpo

Incidente stradale sulla via Aurelia dove è morto un uomo di 38 anni. E' accaduto intorno alle 23:00 del 9 agosto nel territorio di Santa Marinella. Ad impattare violentemente una Fiat Panda ed una moto Kawasaki condotta dalla vittima, ferito gravemente anche il passeggero del mezzo a due ruote, accompagnato d'urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata.

Incidente mortale sulla via Aurelia

In particolare l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 54,500 della SS1 Aurelia, in direzione Civitavecchia. Secondo i primi accertamenti la Panda e la Kawasaki viaggiavano nella stessa direzione di marcia, poi lo scontro tra i due mezzi, violento, avvenuto per cause ancora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Fatale l'impatto per il conducente della moto, residente a Ladispoli, morto sul colpo. Ferito il passeggero, un 39enne anche lui residente nel Comune del litorale della provincia romana, portato dall'ambulanza del 118 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Alla guida dell'auto una donna di 40 anni.

Incidente a Santa Marinella

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente stradale, sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della Stazione di Santa Severa.