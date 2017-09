Torre Spaccata: investito da un'auto muore in ospedale nella notte

Investimento mortale a Torre Spaccata dove un uomo di 92 anni è morto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 18:00 di ieri 20 settembre in via Augusto Lupi, altezza civico 74. Ferito gravemente l'anziano pedone è deceduto nel corso della notte a causa delle gravi ferite riportate.

Investimento mortale a Torre Spaccata

In particolare l'uomo, un italiano, è stato investito per cause ancora in via di accertamento da una Renault Clio condotta da un altro uomo, fermatosi a prestare i primi soccorsi. Il 92enne è stato dapprima trasportato al Policlinico Casilino in codice rosso. Le sue condizioni si sono poi aggravate richiedendo il trasferimento d'urgenza al Policlinico Umberto I dove è morto nel corso della notte. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale.