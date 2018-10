Incidente a Tor Vergata: con il camion contro muro di cinta di un ristorante, morto un uomo

Incidente mortale a Tor Vergata. E' accaduto questa mattina intorno alle 9:00 in via Antonio Carpenè. A perdere la vita il conducente di un camion, finito contro il muro di recinzione di un ristorante della strada. Per il camionista non c'è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Tor Vergata

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'incidente stradale, nel corso del quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Secondo i rilievi scientifici svolti dagli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale il camionistra potrebbe aver avuto un malore, poi lo schianto con il mezzo pesante contro un muretto di un ristorante. Intervenuti sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del conducente del camion.