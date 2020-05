Incidente a Roma 70, perde controllo dell'auto e finisce contro palo della luce: morto un uomo

Tragedia a Roma 70 dove un uomo di 66 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di oggi, in via Alberto Ascari prossimità via dell'Automobilismo.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale sul posto per i rilievi scientifici, avrebbe perso il controllo della sua Nissan Qashqai finendo contro un palo illuminazione, abbattendolo. Il personale del 118 subito allertato non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 66enne.

Al momento non risulterebbero coinvolte altre persone e veicoli. Dai primi elementi raccolti, sembrerebbe quindi che il 66enne abbia fatto tutto da solo. Al momento non si può escludere un eventuale malore, ma la dinamica esatta di quanto accaduto è tuttora in fase di accertamento da parte degli agenti intervenuti.

Sul luogo dell'incidente mortale sono quindi giunte altre pattuglie della Polizia Locale in ausilio per la messa in sicurezza dell'area ed agevolare la viabilità. Contattata anche Acea per il ripristino palo illuminazione.