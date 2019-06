Torre Maura: investe pedone e scappa, morto un uomo. Caccia al pirata dalla strada

E' caccia al pirata della strada che, lo scorso 6 giugno, ha investito e ucciso un uomo di 61 anni a Torre Maura, in via dell'Albanella. Il pedone, trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino, è morto venerdì. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri.

Il conducente dell'auto che ha centrato il 61enne è poi fuggito. I caschi bianchi, durante i rilievi scientifici conseguenti al sinistro mortale, hanno rinvenuto sull'asfalto anche tracce ematiche. Chi indaga ha anche acquisito le immagini delle videocamere di zona e ascoltato alcuni testimoni. E' caccia al pirata della strada.