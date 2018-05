Incidente ad Ostia Antica: perde controllo dell'auto e finisce contro un palo, morta una donna. Tre i feriti

Incidente mortale ad Ostia Antica dove una donna ha perso la vita ed altre tre persone sono rimaste ferite. E' accaduto alle 2:00 della notte fra il 7 e l'8 maggio in via Agostino Chigi. A perdere la vita una 40enne, Mascia Prelati. Tre i feriti. Tutte le persone coinvolte viaggiavano a bordo di una vettura, da quanto si apprende rimasta coinvolta in un incidente autonomo. Secondo quanto si apprende il conducente della vettura, un 24enne, avrebbe perso il controllo della stessa per poi finire fuori strada ed impattare violentemente contro un palo.

In particolare l'incidente ha visto coinvolta una Rover 25 ed è avvenuto all'altezza dell'incrocio fra via Agostino Chigi e via Giulio Quirino Giglioli. Morta sul posto la donna di 40 anni, che viaggiava come passeggera. Tre i feriti, affidati alle cure dell'ambulanza del 118, il conducente, un 24enne trasportato in codice giallo all'ospedale Grassi, una ragazza di 20 anni (codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio). Stesso codice per la quarta persona che si trovava a bordo dell'auto, accompagnata in codice rosso al nosocomio di Ostia. Indagato d'ufficio per "omicidio stradale", il conducente è stato sottoposto ai test su alcol e droga.

Da accertare la dinamice che ha determinato l'incidente mortale. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della pattuglia infortunistica del Gruppo di Monteverde e quelli del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.