Incidente a Fiumicino, carambola tra 5 auto: morto un uomo di Ostia

Ancora sangue sulle strade del litorale. Dopo il drammatico incidente della notte dell'8 marzo, intorno alle 11:45 di domenica un altro sinistro con esito mortale si è verificato in un'arteria della costa. Sul viadotto di via dell'aeroporto di Fiumicino, infatti, un uomo è morto in un tamponamento nel quale sono rimaste coinvolte cinque auto.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e quattro ambulanze. Per permettere i soccorsi ed i rilievi scientifici il tratto stradale interessato dal sinistro è stato chiuso dalla polizia locale di Fiumicino, con forti ripercussioni sul traffico proveniente da Ostia e su via Portuense.

Sulla tragedia è intervenuto il sindaco Esterino Montino dopo aver appreso la notizia: "Voglio esprimere il mio profondo cordoglio alla famiglia dell'uomo di Ostia deceduto in un brutto incidente che si è verificato questa mattina sul viadotto dell'Aeroporto e che ha visto 5 macchine coinvolte".