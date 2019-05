Incidente a Velletri: scontro tra furgone e tir, morto un uomo. Grave la moglie

Una persona deceduta e due feriti, di cui una donna in gravi condizioni. E' il tragico bilancio di un incidente mortale avvenuto intorno alle 6 del mattino di oggi, venerdì 31 maggio, all'altezza del chilometro 9 della strada provinciale Cisternense, all'altezza di Velletri. A scontrarsi, in una dinamica ancora da appurare, un tir e un furgone finito poi in una scarpata.

A bordo del furgone, che marciava in direzione Roma, viaggiavano un uomo di 67 anni, morto sul colpo, e la moglie, estratta dalle lamiere, rimasta ferita gravemente e trasportata, in codice rosso, all'ospedale ad Aprilia. Il conducente del tir, 45 anni, è rimasto ferito e portato in ospedale a Latina. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

La strada è stata chiusa nelle due direzioni. Sul posto, per i soccorsi, tre ambulanze, i Vigili del Fuoco di Velletri, una pattuglia della Polizia di Stato e gli agenti del reparto Stradale di Albano Laziale. Secondo i primi riscontri, i due mezzi viaggiano in opposte direzioni.