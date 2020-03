Incidente via Appia Nuova: scontro tra camion ed auto, un morto

Incidente stradale con esito mortale a Velletri. E' accaduto sulla via Appia Nuova dove un camion ed un'auto si sono scontrati per cause in via di accertamento. In condizioni critiche per l'automobilista non c''è stato nulla da fare, è deceduto in seguito ai gravi traumi riportato dopo che la vettura che conduceva è rimasta incastrata sotto l'autotreno, un Iveco.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 10:40 di lunedì 2 marzo all'altezza del chilometro 42 dell'Appia Nuova. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente dell'auto, una Mercedes. Per l'uomo, un 85enne veliterno, non c'è stato però nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Illeso il camionista, un cittadino italiano di 31 anni, fermatosi a chiamare i primi soccorsi. L'uomo verrà sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologi di rito.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per ricostruire l'accaduto i carabinieri della Stazione di Velletri e quelli del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia veliterna.

Affidata all'Autorità Giudiziaria, la salma dell'85enne è stata traslata al Policlinico Tor Vergata. Disposta l'autopsia