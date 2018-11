Incidente a Primavalle: scooter si scontra con auto, un morto

Incidente mortale nella serata di mercoledì 28 novembre a Roma. Luigi Marra, di 35 anni, è deceduto in via Villanova, all'incrocio con via di Torrevecchia. E' successo tra Primavalle e Torrevecchia, alle 21:30 circa. A scontrarsi uno scooter Honda 150 e una Suzuki Wagon R. Ancora da determinare l'esatta dinamica del sinistro.

Sul posto, immediatamente allertati, sono accorsi i medici con un ambulanza e gli agenti della Polizia Locale del gruppo XIV Monteverde, con l'ausilio della pattuglie di Monteverde, Marconi e Aurelio.

Luigi Marra a bordo dello scooter, a seguito dell'impatto, è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate. Come da prassi, in questi casi, i veicoli sono stati sequestrati mentre il conducente della Suzuki Wagon, trasportato al Santo Spirito per gli accertamenti del caso, è stato sottoposto ai test di alcol e droga. La salma del 35enne è stata porta al Gemelli per l'esame autoptico.