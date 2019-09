Incidente sulla Tiburtina: si scontrano auto e bus, morta una donna

Incidente mortale sulla via Tiburtina. E' accaduto poco dopo le 7:00 di lunedì 9 settembre a Setteville di Guidonia, Comune alle porte della Capitale. A perdere la vita una donna, dopo che la vettura che stava guidando si è scontrata con un bus Cotral che viaggiava in direzione opposta.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto all'altezza del civico 256 della via Nazionale Tiburtina quando una Renault Megane che viaggiava in direzione Roma ha impattato contro un autobus del Cotral che procedeva in direzione Tivoli. Troppo gravi ferite riportate dalla automobilista, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Ferito anche l'autista del mezzo pubblico di linea, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Tutta da accertare la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno svolgendo i rilivi scientifici gli agenti del Servizio Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio.